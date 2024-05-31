Трамп объявил себя политзаключенным

Через несколько минут после оглашения вердикта жюри присяжных, сайт предвыборного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа начал перенаправлять на страницу сбора средств, где написано, что он является политическим заключенным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает Politico.

"Меня только что признали виновным в сфальсифицированном судебном процессе, который является политической охотой на ведьм: я не сделал ничего плохо! Они провели обыск в моем доме, арестовали меня, сделали мою фотографию. И сейчас они признали меня виновным!" - говорится в публикации.

The New York Times сообщила, что вскоре сайт перестал загружаться. В предвыборном штабе Трампа объяснили это большим наплывом посетителей.

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