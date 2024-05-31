КНДР провела демонстрационные стрельбы

В ответ на действия ВС Южной Кореи КНДР провела демонстрационное стрельбы, в которых участвовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, целью стрельб была демонстрация воли Республики "обеспечить суверенитет и безопасность государства с использованием сверхмощных и подавляющих военных средств, не отказываясь даже от превентивного удара в любое время, используя право на самозащиту в случае применения врагами военных сил" против Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын "лично приказал организовать стрельбы и руководил ими на месте". Он "однозначно заявил, что нынешние демонстрационные стрельбы (...) покажет нашим врагам, с какими последствиями они столкнутся, если затронут нас", пишет ЦТАК.

Агентство отметило, что "артиллеристы, которые полностью заряжены стойкой волею к уничтожению врагов, последовательным взглядом на главного противника и готовы сражаться с ним по формуле "один против ста", точно поразили цель-остров на расстоянии 365 км, тем самым безупречно выполнили задание".

По данным южнокорейского агентства "Ренхап", в стрельбах были задействованы РСЗО калибра 600 мм. КНДР сообщила о стрельбах "на следующий день после того, как Южная Корея заявила, что Север выпустил около 10 баллистических ракет малой дальности в Японское море".

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