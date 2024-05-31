Маск ответил на слухи о своем назначении консультантом Трампа

Американский предприниматель Илон Маск опроверг слухи о своем возможном назначении консультантом Дональда Трампа в случае победы республиканца на предстоящих выборах президента США. Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Никаких обсуждений моей роли в потенциальной администрации Трампа не было", - написал миллиардер.

Также он опроверг слухи о том, что обсуждал с Трампом политику в отношении криптовалют. При этом основатель Tesla признал, что выступает за внедрение средств, которые "передают власть народу, а это как раз может сделать криптовалюта".

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