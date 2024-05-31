Политика Макрона в отношении Новой Каледонии не работает, нужен новый путь.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в статье советника Канакского Социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) Джимми Науна в престижном британском издании "Guardian".

По его словам, беспорядки в Новой Каледонии являются прямым результатом предвзятых и упорных политических маневров Эмманюэля Макрона, направленных на срыв процесса самоопределения Новой Каледонии.

Джимми Науна отметил, что законопроект об избирательных реформах, принятый в Национальном собрании Франции в Париже, две недели назад спровоцировал беспорядки в Нумеа (столица Новой Каледонии)

"С момента внесения законопроекта об избирательных реформах в Сенат Франции в апреле этого года в центре города Нумеа и в целом Новой Каледонии прошли мирные митинги, демонстрации, шествия и сидячие забастовки, в которых приняли участие более десяти тысяч человек. Но французское правительство все же выдвинуло законодательную инициативу, несмотря на четкие признаки того, что этот закон вызовет беспорядки и насильственную реакцию на местном уровне", - говорится в статье.

В статье отмечается, что поведение Макрона в ситуации в Новой Каледонии вызывает споры среди политических групп во Франции.

Науна подчеркнул, что визит Макрона в Новую Каледонию на прошлой неделе также был пропагандистским шагом, направленным на политическую выгоду.

"Даже внутри своей партии Макрон потерял поддержку в проведении законопроекта об избирательных реформах через Версальский конгресс (совместное заседание парламента)", - пишет Науна.

В статье также упоминается, что после возвращения в Париж Макрон задумался о вынесении избирательных реформ на национальный референдум в рамках конституции Франции. После визита FLNKS опубликовала заявление, в котором повторила требование приостановить или отменить процесс избирательных реформ. Кроме того, требовалось отправить высококлассную независимую миссию в Новую Каледонию, чтобы снизить напряженность и создать более благоприятную среду.

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