Армения продолжает бойкот ОДКБ

Армения не примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое пройдет в пятницу в Алма-Ате.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель секретариата Организации Юрий Шувалов.

По его словам, Армения не принимает участие в заседании Совета, но не возражает против принятия решений в Алма-Ате в ограниченном формате.

Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ОДКБ. Его участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей Организации.

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