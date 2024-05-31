https://news.day.az/world/1664462.html Армения продолжает бойкот ОДКБ
Армения продолжает бойкот ОДКБ
Армения не примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое пройдет в пятницу в Алма-Ате.
Как передает Day.Az, об этом заявил представитель секретариата Организации Юрий Шувалов.
По его словам, Армения не принимает участие в заседании Совета, но не возражает против принятия решений в Алма-Ате в ограниченном формате.
Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ОДКБ. Его участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей Организации.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре