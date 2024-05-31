Стрельба в США

- есть погибшие и раненые - ФОТО

Два человека погибли, еще четверо были ранены, в том числе двое полицейских, в результате перестрелки в городе Миннеаполис штата Миннесота.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Около 18:00 30 мая по местному времени (03:00 31 мая по бакинскому времени - ред.) вооруженные полицейские перекрыли улицы и окружили жилой комплекс в районе Блейсдейл-авеню. По словам очевидцев, которые приводит CBS, были слышны выстрелы.

Согласно данным телеканала, один из полицейских тяжело ранен. Департамент полиции Миннеаполиса не сообщил причину инцидента. На месте работает патрульная служба.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!