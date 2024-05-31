Трамп сможет участвовать в выборах даже находясь в тюрьме

Бывший президент США Дональд Трамп сможет участвовать в президентских выборах даже в случае тюремного заключения после того, как был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает телеканал Fox News.

По его информации, Трамп все еще может баллотироваться на президентский пост, поскольку Конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости. При этом, если Трампа приговорят к тюремному заключению, он не будет первым кандидатом в президенты, который "предложит избирателям проголосовать за себя, находясь в тюрьме". По данным Fox News, в 1920 году кандидат в президенты от ныне упраздненной Социалистической партии Америки Юджин Дебс проводил президентскую кампанию из федеральной тюрьмы после того, как был признан виновным "в подстрекательстве к мятежу за противодействие вступлению США в Первую мировую войну".

В то же время телеканал сообщил, что Трампа могут приговорить к домашнему аресту, в таком случае, это не позволит ему участвовать в предвыборной кампании, "но может включать в себя проведение сбора средств для кампании в его поместье в Мар-а-Лаго или в одном из других его домов".

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Нынешний президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

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