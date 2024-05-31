Пашинян готовит удар по бунтующей церкви

В Армении депутаты правящей партии "Гражданский договор" готовят законопроект по налогообложению имущества церкви.

Как передает Day.Az, информацию распространили армянские СМИ.

"Готовых документов пока нет, но работа в этом направлении уже ведется", - заявила в парламенте депутат "Гражданского договора" Цовинар Варданян.

По ее словам, церковь налогоплательщик, но нужно понимать, о чем идет речь. "Служители церкви, возможно, платят подоходный налог, и это нормально. Но депутаты сейчас изучают тысячи единиц имущества, находящегося в ведении церкви - торговые, общественные, производственные площади, жилые дома", - отметила депутат.

Судя по всему борьба армянской власти с ААЦ подходит к логическому финалу. А Баграта ждет карцер.

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