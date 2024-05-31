Рост инфляции во Франции превзошел ожидания

В мае 2024 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 2,7% в годовом выражении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда цены выросли на 2,4%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал более умеренное ускорение инфляции, до 2,5%.

Потребительские цены в этом месяце выросли на 0,2% относительно апреля, когда наблюдался рост на 0,6%. Динамика этого показателя совпала с прогнозами рынка.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в мае выросли на 2,2% в годовом выражении и не изменились относительно предыдущего месяца. Месяцем ранее первый показатель увеличился также на 2,2%, второй - на 0,5%.

Темпы роста цен на продукты питания во Франции в мае повысились до 1,3% в годовом выражении с 1,2% в апреле, энергоносителей - до 5,8% с 3,8%. Цены на промышленные товары не изменились после снижения на 0,1% месяцем ранее, а темпы роста цен на услуги замедлились до 2,7% с 3%.

Между тем потребительские расходы во Франции в апреле снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали их роста на 0,2%.

В марте потребительские расходы в стране выросли на 0,5%.

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