Напряженная ситуация перед зданием МИД Армении

Перед зданием МИД Армении произошла стычка между протестующими и полицейскими.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, перед зданием внешнеполитического ведомства наблюдается напряженная ситуация.

На данный момент к зданию стягиваются дополнительные силы полиции. Находящиеся на месте событий полицейские стучат в щиты, чтобы отпугнуть собравшихся демонстрантов.

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