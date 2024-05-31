https://news.day.az/world/1664544.html Напряженная ситуация перед зданием МИД Армении - ВИДЕО
Напряженная ситуация перед зданием МИД Армении - ВИДЕО
Перед зданием МИД Армении произошла стычка между протестующими и полицейскими.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, перед зданием внешнеполитического ведомства наблюдается напряженная ситуация.
На данный момент к зданию стягиваются дополнительные силы полиции. Находящиеся на месте событий полицейские стучат в щиты, чтобы отпугнуть собравшихся демонстрантов.
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