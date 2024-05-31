Швеция выделит Украине 9 миллиардов евро до 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Швеция Ульф Кристерссон в Стокгольме 31 мая подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на gazeta.ua, документом, в частности, предусмотрено, что в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на 75 млрд шведских крон (около €6,5 млрд), что примерно составит €2,2 млрд в год. Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия документа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.

Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

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