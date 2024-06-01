Соратники Байдена считают, что обвинения против Трампа не скажутся на выборах

Соратники президента США Джо Байдена по Демократической партии полагают, что какие-либо обвинения против бывшего главы государства Дональда Трампа вряд ли повлияют на президентскую гонку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Politico сообщил высокопоставленный источник в администрации США.

"Я не думаю, что кому-то из них [сторонников Демократической партии] стоит рассчитывать на то, что эти приговоры или обвинения каким-то образом негативно повлияют на перспективы Дональда Трампа, не похоже, что это произойдет", - заявил представитель предвыборного штаба Байдена.

Он также отметил, что ввиду этого команда Байдена должна набирать голоса избирателей за счет "собственных достоинств".

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

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