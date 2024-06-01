Германия поставит Молдове партию вооружения

В 2025 году Молдова получит еще 14 БТР Piranha, а также индивидуальные системы противовоздушной обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Германии Борис Писториус.

"Уже подписан договор на предоставление Молдове в 2025 году новой партии БТР Piranha и логистического транспорта. Также будет выделена новая партия медицинского оборудования для Национальной армии. В следующем году Молдова получит и систему противовоздушной обороны, чтобы защитить свое воздушное пространство от дронов и других объектов", - заявил министр.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "это будет индивидуальная система противовоздушной обороны, так как крупные системы сейчас нужны Украине".

В прошлом году Германия передала Молдове 19 бронетранспортеров Piranha III. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Кишинев в ноябре 2022 года тогдашнего министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.

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