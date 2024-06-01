Ситуация в ЕС схожа с всплеском насилия и национализма перед Первой мировой

Нынешняя ситуация в Европе схожа с периодом, предшествовавшим Первой мировой войне, когда политические движения призывали к насилию, а националистическое мышление приобрело агрессивные формы. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как и в последние годы в Европе, в ту прекрасную эпоху (перед Первой мировой войной - прим.ред.) наблюдался рост политических группировок, движений, склонных к насилию, а также агрессивного националистического мышления", - отметил он.

По его оценкам, эпоха рубежа XIX-XX веков также схожа с нынешней, поскольку в то время можно было наблюдать "возмутительное неравенство по доходам". Это разжигало всеобщее недовольство, поэтому многие "искали убежище в фашизме, коммунизме, анархизме и национализме". Обозреватель также назвал современных европейских политиков-центристов "слишком оторванными от отчаявшихся избирателей, измученных постоянными кризисами".

По мнению журналиста, благосостояние европейского сообщества в будущем вызывает сомнения у населения. "Избиратели сегодня осознают, что <...> наши дети будут жить беднее, чем мы", - посетовал он. Обозреватель добавил, что жители Европы чувствуют себя бесправными, поскольку политические решения "все чаще принимаются глобальными и наднациональными органами, которые не подотчетны непосредственно избирателям".

29 мая депутат Европарламента Софи Ин'т Велд и сопредседатель европейской партии "Вольт Европа" Франческа Романа Д'Антуоно в колонке для издания Politico заявили, что чем дольше будут продолжаться конфликты на Украине и в секторе Газа, тем вероятнее раскол в ЕС, хотя первые признаки разобщения можно наблюдать уже сейчас. В частности, в Европе усилились антисемитизм и исламофобия, у стран объединения нет единой позиции по признанию Палестины, отмечали они.

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