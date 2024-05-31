СМИ назвали условие для паузы в боях в секторе Газа

Израиль не будет приостанавливать боевые действия в секторе Газа вне рамок сделки об освобождении удерживаемых радикалами в анклаве заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом порталe Ynet сообщил источник в израильской делегации на переговорах.

"Если они (ХАМАС - прим. ред.) думают, что добьются прекращения огня или какой-либо паузы в боевых действиях [в секторе Газа] вне сделки об освобождении заложников, они заблуждаются. Это (приостановка боевых действий в секторе Газа - прим. ред.) произойдет только в рамках сделки по освобождению заложников, а не как предварительное условие [сделки]", - цитирует Ynet заявление своего собеседника.

Портал отмечает, что израильская сторона дает понять, что требование ХАМАС сначала прекратить боевые действия, а затем продолжить переговоры, не будет выполнено. В то же время, у делегации Израиля "есть решимость продолжать переговоры", хотя "нет иллюзий" в отношении перспектив заключения соглашения, приводит портал замечания своего источника.

30 мая движение ХАМАС заявило о готовности достичь договоренностей с Израилем по урегулированию в секторе Газа в случае прекращения боевых действий израильских сил в анклаве. Как указывается в тексте заявления радикальной организации, в четверг посредникам было передано ее заявление о "твердой позиции, что в случае прекращения войны и агрессии против палестинского народа в секторе Газа" движение "готово достичь полного соглашения, включающего всеобъемлющие договоренности по обмену заложников" на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. ХАМАС и другие палестинские группировки, отмечается в документе, "не согласятся продолжать переговоры в условиях продолжающейся агрессии".

9 мая в Каире завершился очередной раунд переговоров об установлении в Газе режима прекращения огня. Как указал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", "стороны покинули Каир, так и не придя к консенсусу по ряду спорных вопросов". 18 мая израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что переговоры между правительством Израиля и ХАМАС приостановлены.

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