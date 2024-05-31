Пентагон подтвердил намерение возобновить военные контакты КНР и США

Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил настрой Вашингтона на возобновление телефонных контактов между командующими войсками Китая и США в ближайшие месяцы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США по итогам встречи Остина с его китайским коллегой Дун Цзюнем в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр Остин подчеркнул важность поддержания открытыми каналов связи между военнослужащими Соединенных Штатов и Китаем. Министр Остин подтвердил заявление президента [США Джо] Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина от ноября 2023 года, что обе стороны возобновят телефонные разговоры командующих войсками в театрах военных действий в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении.

Также Остин приветствовал идею провести заседание "рабочей группы по вопросу кризисных коммуникаций" с участием военных к концу 2024 года.

Как сообщил ранее Пентагон, Китай и США могут установить новый канал связи между своими министерствами обороны для обсуждения ситуации вокруг Тайваня.

"Диалог Шангри-Ла" - международная платформа для обсуждения безопасности в Азии. В форуме принимают участие министры обороны, а также представители бизнеса и эксперты. В этом году форум пройдет с 31 мая по 2 июня.

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