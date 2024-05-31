Испания направила вербальную ноту Израилю

Власти Испании направили вербальную ноту правительству Израиля из-за заявленных еврейским государством ограничений на работу консульства королевства в Иерусалиме. Об этом заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ответ начался именно сегодня утром, мы направили вербальную ноту правительству Израиля, в которой мы отвергаем любые ограничения нормальной деятельности генерального консульства Испании в Иерусалиме", - отметил дипломат в интервью радиостанции Onda Cero.

27 мая министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал распоряжение МИД страны направить ноту в посольство Испании в еврейском государстве, запрещающую консульству королевства в Иерусалиме предоставлять консульские услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан. Объявление было сделано на фоне решения Испании признать Палестину как государство.

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