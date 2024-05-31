Израиль испытывает терпение США, продвигаясь вглубь Рафаха

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни начала продвигаться в наиболее населенные районы Рафаха на юге сектора Газа, испытывая терпение Вашингтона в вопросе поддержки операции еврейского государства в палестинском анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

На основании анализа данных со спутников и видеозаписей газета указывает, что в последние дни израильские войска приближаются к центральной части Рафаха, а военные машины въезжают в западный район Таль-ас-Султан, где все еще размещаются множество гражданских лиц. Отмечается, что израильские силы наращивают присутствие и в районе Авда, который считается сердцем города. Этими действиями, как пишет издание, Израиль испытывает пределы терпения США как своего главного союзника, который ранее давал понять, что может заблокировать поставки вооружений, если израильские войска начнут наступать на густонаселенные районы Рафаха.

6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. На следующий день ЦАХАЛ заявил о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.

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