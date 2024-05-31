Китай выступил против размещения американских ракет средней дальности на Филиппинах

Вооруженные силы Китая выступают против развертывания ВС США ракет средней дальности на Филиппинах под предлогом военных учений. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с шефом Пентагона Ллойдом Остином на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время Филиппины нарушают свои обязательства по рифу Жэньай (Вторая отмель Томаса) и другим вопросам, а также проводят провокации, которые тесно связаны с подстрекательством внешних сил, это особенно касается размещения США на Филиппинах ракет средней дальности под предлогом военных учений, это создает существенную угрозу архитектуре безопасности в регионе. Китай выражает в связи с этим решительный протест", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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