Норвегия заключила с Украиной соглашение по безопасности

Норвегия и Украина заключили двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщил норвежский премьер Йонас Гар Стёре во время пресс-конференции на саммите Северных стран в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В тексте документа, опубликованном на сайте правительства Норвегии, указано, что суммарная поддержка Киева со стороны Норвегии с 2023 по 2027 год составит €6,4 млрд в рамках программы военной помощи имени Нансена. При этом только в текущем году страна намерена выделить Украине не менее €1,2 млрд, однако это не исключает возможности выделения другой помощи.

Стёре также заявил, что Норвегия направит дополнительную финансовую помощь Киеву для развития противовоздушной обороны страны.

Соглашение было подписано на проходящим сейчас в Стокгольме саммите Северных стран. Во встрече также принимали участие президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министры Дании, Швеции и Исландии Метте Фредериксен, Тобиас Билльстрём и Бьярни Бенедиктссон.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. С тех пор Украина заключила 13 двусторонних соглашений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих документах нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает.

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