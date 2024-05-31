Южная Корея и КНДР в 2023 году не зарегистрировали ни одной торговой операции

Республика Корея не зарегистрировала ни одной прямой торговой операции с КНДР в 2023 году впервые с 1989 года, когда началась межкорейская торговля. Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные в Белой книге Министерства объединения Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В статистике за 2023 год, включая экспорт и импорт, поставлен прочерк, что означает отсутствие торговли. В 2022 году в этой графе стоял "0", но это говорило лишь о том, что объем зарегистрированных торговых операций не превышал $1 млн. Общий объем межкорейской торговли за период с 1989 по 2022 год составил $24,8 млрд.

Объем гуманитарной помощи от Республики Корея в адрес КНДР в 2023 году уменьшился до примерно 900 млн вон ($653 тыс.), в том числе около 150 млн предоставило правительство, 700 млн вон - общественные организации. Это самый низкий показатель с 1995 года, когда такую статистику стали собирать. В документе также говорится, что гуманитарные обмены между Югом и Севером отсутствовали третий год подряд.

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