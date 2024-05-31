Финляндия предложит НАТО равное распределение расходов на помощь Украине

Финляндия намерена предложить на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Праге вносить равный финансовый вклад в помощь Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самое важное для нас на этой встрече - повысить уровень поддержки Украины; в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы было равное распределение бремени, чтобы все участвовали", - сказала Валтонен перед встречей. Трансляцию вели финские СМИ.

Министр отметила, что не все страны НАТО имеют одинаковое количество военной техники, которую они могут направить на Украину.

"Тогда даже те страны, которые не могут предоставить оружие, могут отправить евро. Таким образом мы предоставим Украине те возможности, которые ей необходимы", - отметила министр.

По словам Валтонен, сначала необходимо определить уровень поддержки, необходимый Киеву для победы в конфликте. Затем общая сумма будет распределена в соответствии, например, с долей ВВП стран НАТО, добавила глава дипведомства.

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