Перу и Словакия присоединились к лунной программе США

Перу и Словакия присоединились к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соглашения Artemis были подписаны на отдельных церемониях в штаб-квартире НАСА. Перу представлял министр иностранных дел страны Хавьер Гонсалес-Олаеча, Словакию - министр образования, исследований, развития и молодежи Томаш Друкер. Со стороны США на церемониях подписания присутствовали представители НАСА и госдепартамента.

Теперь вместе с Перу и Словакией к программе Artemis насчитывается 42 государства.

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