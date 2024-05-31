Лидер британских лейбористов пообещал работать с Трампом в случае прихода к власти

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Кир Стармер в случае успеха на июльских выборах в парламент пообещал работать с любым избранным президентом США, включая Дональда Трампа. Об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вердикте жюри присяжных о виновности бывшего президента в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еще должен быть вынесен приговор и возможны апелляции, но я уважаю судебную процедуру", - сказал Стармер. "В конце концов американскому народу решать, кого они хотят избрать своим президентом. И если нам будет позволено сформировать правительство, мы будем работать с любым, кого бы ни избрали президентом [США]", - сказал лидер лейбористов. Опросы общественного мнения показывают, что у партии Стармера по итогам выборов 4 июля очень высокие шансы получить большинство в парламенте и на этом основании вновь стать правящей политической силой после 14-летнего перерыва.

При этом сам судебный процесс и обвинения в отношении бывшего президента США Стармер назвал "беспрецедентной ситуацией". Пресс-конференцию транслировал телеканал Sky News.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

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