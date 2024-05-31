В Словакии ответили, когда Роберт Фицо сможет вернуться к работе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев. Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар, слова которого передает TASR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, состояние политика после покушения улучшается. Фицо потребуется еще несколько месяцев, чтобы он смог полностью вернуться к выполнению обязанностей премьера.

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