Израиль передал ХАМАС новый план прекращения огня

Израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Израиль передал ХАМАС всеобъемлющий план, Израиль внёс новое комплексное предложение", - сказал он.

По словам Байдена, данная инициатива предусматривает три этапа.

Первый этап предусматривает полное прекращение огня, вывод военных Израиля из всех населённых пунктов Газы, а также освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников. При этом также будут освобождены из тюрем арестованные палестинцы.

Вторая фаза заключается в бессрочном прекращении боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников.

Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.