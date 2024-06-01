Байден прокомментировал вердикт по делу Трампа

Президент США демократ Джо Байден утверждает, что лица, характеризующие дело предыдущего американского лидера республиканца Дональда Трампа о подлоге финансовых документов как сфабрикованное, действуют безрассудно, опасно и безответственно.

"И является безрассудным, опасным и безответственным для кого бы то ни было говорить, что это было сфабриковано. Лишь потому, что не нравится вердикт", - заявил Байден, комментируя упомянутое дело Трампа в ходе выступления в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент назвал вердикт жюри присяжных по этому делу подтверждением принципа, "согласно которому никто не стоит выше закона". "Дональду Трампу были предоставлены все возможности, чтобы защитить себя", - полагает Байден. По его словам, Трамп, являющийся его соперником на предстоящих в ноябре выборах главы государства, имеет полное право на то, чтобы оспорить решение суда в Нью-Йорке.

"Наша система правосудия существует почти 250 лет, и она в буквальном смысле слова является краеугольным камнем Америки. Нашу систему правосудия надо уважать", - убежден Байден. "И мы никогда не можем позволять кому бы то ни было разваливать ее", - добавил хозяин Белого дома.

Байден внимательно выслушал и оставил без ответа вопросы, как он относится к тому, что Трамп обвиняет лично его в своих проблемах с судом и теперь именует себя политическим заключенным. Президент США лишь улыбнулся.

По всем 34 пунктам

Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Присяжные, которые более месяца наблюдали за прениями сторон, начали совещаться 29 мая. В общей сложности их переговоры продлились около 11 часов. Жюри, в состав которого вошли семь мужчин и пять женщин, должны были прийти к единогласному решению по каждому пункту обвинения. Судья Хуан Мерчан объявил, что вынесение приговора назначено на 11 июля.

Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки и сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Трамп является фигурантом еще нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году.