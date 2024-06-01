Авария в московском метро

В московском метро произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, авария произошла между станциями "Воробьевы горы" и "Спортивная" произошло задымление в поезде.

Согласно имеющимся данным, причиной ЧП стала оторвавшаяся от состава деталь. Она попала в токоприемник, в результате чего произошло короткое замыкание и задымление. Оно было настолько сильным, что пассажирам пришлось открыть окна.

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