https://news.day.az/world/1664718.html Авария в московском метро - ВИДЕО
Авария в московском метро - ВИДЕО
В московском метро произошла авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, авария произошла между станциями "Воробьевы горы" и "Спортивная" произошло задымление в поезде.
Согласно имеющимся данным, причиной ЧП стала оторвавшаяся от состава деталь. Она попала в токоприемник, в результате чего произошло короткое замыкание и задымление. Оно было настолько сильным, что пассажирам пришлось открыть окна.
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