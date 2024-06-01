Стало известно, сколько избирателей могут отвернуться от Трампа после приговора суда

После вынесения судом присяжных обвинительного приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу от него может отвернуться до 10% избирателей-республиканцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, таковы данные опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.

"Каждый десятый зарегистрированный избиратель-республиканец сказал, что не будет голосовать за Трампа после его осуждения", - говорится в публикации.

При этом его соперник в президентской гонке Джо Байден в настоящий момент не демонстрирует какого-либо заметного лидерства, опережая Трампа лишь в пределах статистической погрешности (41% и 39% соответственно). Около 10% поддержали бы независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, а 20% пока не определились со своим выбором.

Среди недостатков Трампа главным образом называется возможность его осуждения и тюремного заключения. Байдену ставят в упрек преклонный возраст (81 год) и поддержку Израиля в его войне с ХАМАС.

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