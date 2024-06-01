Штаб Трампа за сутки после обвинительного приговора собрал 53 млн долларов

Экс-главе США Дональду Трампу за сутки после вынесения обвинительного приговора пересилили около 53 миллионов долларов, рассказали в его штабе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, при этом за последние шесть месяцев 2023 года команде политика удалось собрать почти 58 миллионов долларов, пишет The New York Times.

Так, всего за несколько первых часов после вынесения приговора Трамп собрал $35 млн, позже сумма увеличилась до $52,8 млн.

Также в издании указывается, что почти 30 процентов доноров за последние сутки - это новые источники, которые раньше финансово не поддерживали кампанию.

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