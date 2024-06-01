Казахстан и США обсудили планы по развитию стратегического партнерства

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели в Вашингтоне шестое заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

"В ходе мероприятия с участием представителей государственных органов и ведомств двух стран стороны подвели итоги совместной работы за прошедший период, сверив часы по текущим вопросам двусторонней и региональной повестки, а также наметили дальнейшие планы по развитию и углублению расширенного стратегического партнерства, акцентируя особое внимание на аспектах политического и экономического сотрудничества, а также человеческого измерения", - говорится в сообщении.

Рахметуллин подчеркнул корреляцию политических и демократических преобразований, заявленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, с основными вопросами двусторонней повестки, а также важность развития инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов, являющихся одними из основных элементов двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в области энергетики и критических минералов.

"Американская сторона в свою очередь отметила устойчивый прогресс двустороннего партнерства, уделяя особое внимание проектам, запущенным по итогам саммита глав государств С5 + 1 (страны Центральной Азии и США - прим. ред.) в сентябре прошлого года. В заключение заседания комиссии стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе", - пояснили в пресс-службе.

Очередное заседание казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству запланировано провести в 2025 году в Астане.

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