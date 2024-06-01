Соцсеть Илона Маска организует виртуальную встречу с Трампом

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску социальная сеть X планирует проводить прямую трансляцию конференций с участием кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что прямой эфир с участием Трампа платформа проведет в сотрудничестве с кабельным каналом NewsNation.

Помимо Трампа, в транслируемых конференциях также будет принимать участие другой кандидат в президенты США - Роберт Кеннеди-младший. В статье указано, что политик уже подтвердил свое участие.

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