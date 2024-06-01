В Румынии заявили о скором завершении переговоров о безопасности с Украиной

Переговоры о заключении соглашения о безопасности между Румынией и Украиной находятся в завершающей стадии. Об этом сообщила румынский министр иностранных дел Луминица Одобеску в интервью агентству Agerpres после завершившейся в Праге неформальной встречи глав МИД стран НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Между Румынией и Украиной ведется интенсивный политический диалог на всех уровнях, - сказала она. - <...> Со своей стороны, я веду диалог, я бы сказала, еженедельно, с моим украинским коллегой. Идут переговоры о двух важных документах, переговоры продвигаются о документе о стратегическом партнерстве <...> и о соглашении о безопасности, которые будут завершены в предстоящий период".

Глава МИД отметила, что в момент подписания содержание соглашения об безопасности будет предано гласности.

"Румыния оказывала и будет оказывать многостороннюю поддержку Украине столько времени, сколько будет необходимо, в двустороннем плане, - подчеркнула Одобеску. - Речь идет о центре подготовки пилотов для F-16, транзите зерновых <...>, поддержке в энергетическом секторе и в гуманитарной области. Все эти аспекты будут покрыты в этих документах <...>. Интерес и цель Румынии состоят в том, чтобы переговоры о присоединении [к ЕС] были официально начаты до конца июня, а также были проведены межправительственные конференции как с Украиной, так и с Республикой Молдовой".

"Что касается НАТО и Вашингтонского саммита, наш интерес заключается в том, чтобы как Украине, так и украинским гражданам был направлен очень ясный сигнал в отношении процесса присоединения Украины к НАТО", - отметила глава МИД Румынии.

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