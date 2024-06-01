Талибы отметили расширение двусторонних связей Афганистана и Китая

Отношения между Кабулом и Пекином расширяются с каждым днем, особенно в контексте инвестиционного взаимодействия. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на официального представителя временного правительства Афганистана Забиуллу Муджахида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между Афганистаном и Китаем находятся в очень хорошем состоянии, - приводит телеканал слова Муджахида. - У нас есть официальные контакты и обмены, особенно с Пекином, который прилагает значительные усилия для инвестирования в экономический сектор Афганистана".

Как отмечает телеканал, после прихода к власти Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) пока ни одна из стран не признала Афганистан. При этом Китай предпринял беспрецедентный шаг, приняв Билала Карими в качестве афганского посла в Пекине.

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