В КНР назвали индо-тихоокеанскую стратегию США бесперспективной

Попытки Соединенных Штатов получить гегемонию в Азии благодаря индо-тихоокеанской стратегии бесперспективны, поскольку противоречат историческим тенденциям. Об этом на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" заявил заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подлинная цель [этой стратегии] - интегрировать так называемый малый круг [союзников США] в азиатско-тихоокеанскую версию НАТО ради гегемонии, при которой доминируют Соединенные Штаты", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как уточнил Цзин Цзяньфэн, Вашингтон под лозунгом регионального сотрудничества предпринимает шаги, руководствуясь менталитетом времен холодной войны. "По сути, это стратегия по внесению раскола, [поощрению] борьбы и конфронтации, а также дестабилизации, - подчеркнул генерал. - Она идет вразрез с исторической тенденцией, служит лишь геополитическим интересам США и обречена на бесперспективность".

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