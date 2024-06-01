Южная Корея назвала отправку шаров с мусором из КНДР неадекватным шагом

Власти "нормальных государств" даже не подумают о таком поступке, как отправка шаров с мусором к соседям. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несколько дней назад Северная Корея под предлогом ответа на отправку шаров с гуманитарной помощью со стороны наших общественных организаций запустила 260 шаров с мусором на нашу территорию. Нормальные государства даже не подумают о таком низком и постыдном поведении. Это бесчеловечно и нарушает условия перемирия", - сказал Син Вон Сик.

Министр обороны Республики Корея также отметил, что в этом году КНДР уже 12 раз запускала ракеты.

По сообщениям южнокорейских СМИ, в пакетах с мусором содержались навоз и нечистоты. Офицер из комитета начальников штабов ранее говорил, что Республика Корея не станет "отвечать похожим образом из-за разницы в уровне". Южнокорейская сторона привлекала для уборки специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты. На шарах были установлены детонаторы с таймером.

В Сеуле накануне предположили, что воздушные шары с мусором снова могут появиться в небе над их территорией с изменением направления ветра с 1 июня.

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