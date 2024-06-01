В Израиле рассказали о целях операции в Газе

Израиль не согласится на постоянное прекращение огня в секторе Газа до выполнения целей военной операции в анклаве, включая освобождение заложников и уничтожение военного потенциала радикального движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Условия Израиля для прекращения войны [в секторе Газа] не изменились: уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, неприемлема", - указывается в документе.

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