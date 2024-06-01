Банки Армении могут попасть под санкции G7 и Евросоюза

G7 и Евросоюз работают над новым пакетом санкций в отношении России. Среди прочего обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - российский аналог SWIFT.

Как передает Day.Az, источники сообщили Bloomberg, что вопрос находится на стадии обсуждения и страны Запада могут принять собственные меры.

Санкции могут применяться в отношении банков, которые используют СПФС для обхода ограничений, пишет Bloomberg. По данным агентства, использование системы возросло в три раза 2023 году, по сравнению с 2022-м. Ее используют больше 150 иностранных банков в 20 странах, включая Армению.

Bloomberg ранее уже сообщал, что Евросоюз обсуждает запрет СПФС на своей территории. По информации агентства, некоторые страны выступают против полного запрета, опасаясь, что это повлияет на "законные транзакции" и навредит отношениям с третьими странами.

Кроме этого, обсуждается введение ограничений в отношении банков из третьих стран, которые "помогают России обходить санкции", а также усиление требований к компаниям по проверке их "дочек" и цепочек поставок.

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