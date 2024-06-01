Беспилотники "Хезболлах" нанесли удары по военной базе на севере Израиля

Шиитская милиция "Хезболлах" взяла на себя ответственность за атаку беспилотных летательных аппаратов на артиллерийскую базу израильских войск в Верхней Галилее. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отряды исламского сопротивления применили беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по артиллерийским батареям и казарме в поселении Йифтах, - отмечается в тексте. - В рядах неприятеля есть убитые и раненые". В нем указывается, что эта операция была проведена в ответ на израильский авианалет на район Мадждаль-Сильм на юге Ливана, в результате которого пострадали мирные жители.

Шиитские бойцы применили ракеты большого калибра Burkan при атаке на штаб 769-й территориальной бригады и казарму израильской армии в городе Кирьят-Шмона. Как утверждается в заявлении, в результате прямого попадания на территории военного объекта вспыхнул пожар.

Телестанция Al Jazeera передала, что под обстрел в Кирьят-Шмоне попал торговый центр, четыре израильских поселенца получили ранения.

Огонь из реактивных систем залпового огня был открыт по поселениям Нетува и Шомера на севере Израиля, о последствии атак сведений не приводится.

Ранее израильские ВВС совершили налеты на окрестности населенных пунктов Кфар-Килла, Маркаба, Тейр-Харфа и Эль-Хиям, где находятся огневые позиции "Хезболлах". Артиллерийские удары были нанесены по 10 поселкам на юге Ливана, в которых базируются шиитские отряды.

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