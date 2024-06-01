В Израиле сказали, когда прекратят войну в Газе

Израиль не согласится на постоянное прекращение огня в секторе Газа до выполнения целей военной операции в анклаве, включая освобождение заложников и уничтожение военного потенциала радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Условия Израиля для прекращения войны [в секторе Газа] не изменились: уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, неприемлема", - указывается в документе.

Президент США Джо Байден 31 мая представил трехэтапный план урегулирования напряженности вокруг сектора Газа, который, по его словам, был выдвинут израильской стороной. В канцелярии израильского премьера пояснили, что, "согласно предложению, Израиль будет продолжать настаивать на выполнении своих условий до того, как будет введено постоянное прекращение огня".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!