Жара в Индии убила более 80 человек

Не менее 85 человек умерли в минувшие сутки из-за жары, установившейся на севере и востоке Индии. Как сообщает газета Hindustan Times, люди погибли удара в штатах Одиша, Бихар, Джаркханд, Раджастхан и Уттар-Прадеш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, больше всего погибших в Одише, где высокая температура усугубляется высокой влажностью. В этом штате на восточном побережье Индии зафиксировано 46 жертв тепловых ударов, еще несколько десятков человек госпитализированы. Местные власти дали указание зарезервировать по шесть коек в каждой больнице для лечения пострадавших от жары и связанных с ней проблем.

В Бихаре не менее 16 жертв, десятки человек были госпитализированы. 15 человек погибли в штате Уттар-Прадеш, по 4 смерти от высокой температуры воздуха зафиксированы в Джаркханде и Раджастхане.

Власти отмечают, что среди жертв немало сотрудников избирательных комиссий, которые готовили участки для голосования. В Индии в субботу проходит заключительный этап всеобщих парламентских выборов.

В Северной Индии и некоторых регионах востока страны не прекращается жара, температура воздуха днем держится в районе 45 градусов по Цельсию.

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