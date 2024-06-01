Южная Корея не будет разрабатывать собственное ядерное оружие

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик назвал нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия в стране, поскольку это будет означать разрыв военного союза с США. Об этом он заявил на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разработка ядерного оружия в Южной Корее будет означать, что мы не верим в режим нераспространения и в союз с США. Так что [если говорить] реалистично, мы не пойдем по этому пути", - сказал Син Вон Сик. "Единственный верный выбор при разрешении ядерной ситуации с Северной Кореей - укрепление альянса Республики Корея и США. Союз Республики Корея и США позволит обернуть все преимущества, которые Северная Корея надеется получить от разработки ядерного оружия, против нее самой", - добавил он и назвал такую ситуацию "ядерным парадоксом".

По его словам, разработку ядерного оружия можно будет рассмотреть только в том случае, если "никакого альянса между Республикой Корея и США больше не будет", а "Республика Корея будет полностью изолирована". "Эти сценарии полностью нереалистичны. Разработка ядерного оружия не подходит для рассмотрения", - ответил южнокорейский министр на вопрос, при каких условиях в Сеуле будут вынуждены пойти на производство собственной ядерной бомбы.

Согласно опросам общественного мнения, большинство населения поддерживает идею разработки собственного ядерного оружия в Республике Корея. Министр обороны сказал, что его страна намерена добиваться мирного разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова в сотрудничестве с международным сообществом. "Проблема прав человека в Северной Корее, ядерная и ракетная проблемы имеют один корень, заключающийся в диктатуре", - утверждает он.

Син Вон Сик также сказал, что для изменения закона, который запрещает экспорт вооружения в страны, где идет военный конфликт, требуется общественный консенсус. Министр обозначил, что "не может прямо отвечать" на вопрос, "пора ли изменить" эту норму, чтобы обеспечить возможность для прямого экспорта оружия на Украину. Республика Корея поставляла Киеву военные предметы нелетального характера, но не оружие и боеприпасы.

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