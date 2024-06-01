В Германии объяснили отказ канцлера Шольца поставлять Украине ракеты Taurus

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus из-за боязни потерять авторитет, поскольку в таком случае ему пришлось бы снова поддаться давлению, как ранее в ситуации с передачей Украине танков Leopard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер при поставках танков уступил. Я боюсь, что он воспринял это как потерю авторитета", - пояснила депутат в интервью медиагруппе Funke. "Поэтому в вопросе [поставок] Taurus он твердо настоял на своем, чтобы не считаться человеком, который еще раз поддастся давлению", - считает парламентарий. Штрак-Циммерманн, известная своей антироссийской позицией, заявила, что "не оставляет надежды" на то, что Шольц "осознает драматичность ситуации и все же будет иметь иной взгляд на вещи".

Канцлер ранее неоднократно отвергал возможность передачи Taurus Киеву. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.

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