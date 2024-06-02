В Германии призвали взять на учет 900 тысяч резервистов

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала министерство обороны ФРГ зарегистрировать 900 тыс. резервистов. Ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Россия производит только оружие. Печатаются учебники, изображающие Германию как агрессора. Дети с начальной школы учаться владеть оружием. Все это страшно", - объяснила свои призывы депутат бундестага.

По ее словам, в этих условиях Германия должна как можно скорее подготовить возможности для обороны страны. Шагом к этому она назвала регистрацию состояния здоровья и местонахождения резервистов для их дальнейшего переобучения и включения в планы силовых ведомств. Регистрация резервистов не проводилась десятилетиями. Резервисты - лица, ранее прошедшие срочную или более длительную службу в рядах бундесвера.

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