В США отмечают рост нелегальной миграции из Канады

Нелегальная организованная миграция из Канады стремительно растет, передает CTV News со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

"В прошлом году у нас были рекордно высокие цифры, более высокие, чем за десятилетие, а в этом году мы ожидаем их увеличения более чем в два раза", - описал всплеск нелегальной миграции из канадской провинции Британская Колумбия в США помощник специального агента, отвечающий за расследования министерства внутренней безопасности США Мэтью Мёрфи. Он назвал цифры "беспрецедентными".

Согласно статистике Таможенной и пограничной службы США, число инцидентов, связанных с нелегальной миграцией, на границе Британской Колумбии и штата Вашингтон с 2021 года увеличилось в четыре раза. В 2023 году было зарегистрировано 42 913 инцидентов, а в 2021-м - 12 345. В первом полугодии текущего финансового года их насчитывается уже 27 483.

На всей границе Канады и США число таких инцидентов выросло с 27 180 в 2021 году до 189 402 в 2023 году. По данным министерства внутренней безопасности США, этот всплеск обусловлен действиями транснациональных преступных организаций, специализирующихся на нелегальной перевозке людей.

Преступные группировки используют поезда, особенно грузовые, пешие маршруты и схему с использованием такси Uber, на счетах которого они держат суммы в тысячи долларов.

Отмечается, что наиболее востребованы такие услуги у граждан Индии, которые добираются в США через Канаду. Также популярен этот маршрут у граждан Мексики, которые раньше могли попасть в Канаду без визы.

Напомним, нелегальная миграция в США является одним из самых больных вопросов. Демократическая партия США возлагает на мигрантов из Мексики и Латинской Америки особые надежды в связи с выборами президента США.

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