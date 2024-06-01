Китай отменил более 130 тарифных послаблений для Тайваня
Более 130 тарифных послаблений отменили власти КНР в отношении товаров с Тайваня в качестве контрмеры, 31 мая пишет газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.
Пекин приостановил действие тарифных уступок на 134 товара, импортируемых с острова Тайвань, указав при этом, что ответственность за этот шаг несут власти Демократической прогрессивной партии (ДПП), которые ранее ввели односторонние торговые ограничения в отношении экспорта с материка.
Как отмечает издание, этот шаг произошел на фоне того, что власти ДПП продолжают настаивать на идее "независимости Тайваня", что серьезно подрывает отношения между двумя сторонами пролива и основу экономического и торгового сотрудничества КНР и острова Тайвань.
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