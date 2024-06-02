В США заявили о неэффективности и дороговизне западного оружия

Конфликт в Украине, в ходе которого Вооруженные силы России раз за разом успешно справляются с самым современным оружием стран НАТО, продемонстрировал его переоцененность и ненадежность. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье отмечается, что "одержимость технологически сложным оружием" стран Запада в итоге привела к появлению ненадежных систем, которые к тому же производятся в небольшом количестве из-за их огромной стоимости. Помимо этого, выясняется, что в реальном бою они зачастую терпят неудачу и не оправдывают возлагавшихся на них надежд.

Responsible Statecraft объясняет это "отсутствием заинтересованности военных в адекватных испытаниях", так как реалистичные тесты могут выявить серьезные недостатки еще на предварительной стадии и тем самым поставят под угрозу выделяемый бюджет.

В статье разъясняется, какое именно оружие имеется в виду. По мнению авторов материала, не оправдали надежд беспилотники Switchblade, системы ПВО Patriot, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбы с GPS-наведением, беспилотники с искусственным интеллектом Skydio, танки M-1 Abrams, гаубицы M777 и управляемые 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur.

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