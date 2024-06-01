КНДР снова отправила шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap, распространив заявление Комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

Военные попросили сограждан не приближаться к предметам и сообщать об их обнаружении властям. К 23:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени) южнокорейская сторона насчитала порядка 90 шаров в столичном регионе включая провинцию Кёнгидо. По информации комитета, шары были запущены примерно в 20:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени), около 20:45 они пересекли межкорейскую границу. Содержимое привязанного груза составляет мусор: окурки, бумага, полиэтиленовые пакеты.

"Северная Корея снова запускает шары с мусором на Юг", - говорится еще в одном сообщении столичных властей. Аналогичное предупреждение распространила провинция Кёнгидо.

До этого южнокорейские военные сообщили, что КНДР четвертый день пытается создавать помехи для работы GPS-приборов на территории Республики Корея, проигнорировав сделанное Сеулом предупреждение. Правительство Республики Корея обещало "принять меры, которые тяжело будет вынести, в случае продолжения провокационных действий". Помимо этого, южнокорейская сторона допускала, что Пхеньян снова запустит шары с изменением направления ветра 1 июня.

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