Хакан Фидан отправится с визитом в КНР

Глава МИД Турции Хакан Фидан нанесет официальный визит в КНР 3-5 июня. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом 3-5 июня 2024 года по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. В ходе встреч назначены обсуждение наших двусторонних отношений и обмен мнениями об актуальных региональных и международных проблемах", - сообщило министерство.

Между тем, как отмечает со ссылкой на дипломатические источники телеканал TRT, после контактов в Пекине Фидан посетит город Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР). Это станет первым визитом в регион представителя Турции высокого ранга с 2012 года, когда автономный район посещал Реджеп Тайип Эрдоган, будучи премьер-министром.

Фидан намерен обсудить с руководством КНР ситуацию вокруг конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке и безопасность перевозок в Красном море. Будут затронуты темы обеспечения безопасности международной логистики, сотрудничества в создании новых транспортных маршрутов, двусторонняя торговля и взаимодействие в сфере высоких технологий.

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