Венгрия рассчитывает на создание западной трансатлантической коалиции за мир

Правительство Венгрии рассчитывает, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США осенью будет сформирована западная трансатлантическая коалиция за мир, которая поможет урегулировать конфликт на Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Будапеште, который состоялся на острове Маргит на Дунае после многотысячного "Марша мира".

Он выразил надежду, что на предстоящих 6-9 июня выборах в Европарламент партии, выступающие за мир, укрепят свои позиции. "Через неделю мы получим подкрепление из всех стран Европы и сможем создать в Брюсселе мирную европейскую коалицию. Осенью американцы могут избрать президента, представляющего партию мира, и мы сможем объединиться в западную трансатлантическую коалицию за мир", - заявил глава венгерского правительства. Он уже давно открыто выступает в поддержку экс-президента США Дональда Трампа и надеется на его возвращение в Белый дом по итогам ноябрьских выборов.

"Но прежде всего необходимо выиграть выборы" в Европарламент, сказал глава правительства, выступление которого транслировали главные венгерские телеканалы. Он призвал граждан страны поддержать кандидатов правящей коалиции, которую составляют партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младшие партнеры - христианские демократы. Они выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине мирным путем и против оказания военной помощи Киеву. "Только мир, только ФИДЕС", - заявил Орбан, обращаясь к участникам предвыборного митинга на острове Маргит.

Политическая оппозиция планирует провести свой митинг в Будапеште 8 июня на площади Героев. Он состоится по призыву бывшего правительственного чиновника Петера Мадьяра, ставшего недавно лидером партии "Уважение и свобода". Выборы в Европарламент будут проходить в Венгрии 9 июня. День тишины в стране не устанавливается.

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